La visa americana es un documento esencial para quienes desean visitar Estados Unidos como turistas o de manera permanente, pues en la mayoría de los casos, las autoridades la solicitarán dentro de la lista de obligatorios para poder habilitar el viaje.

En ese sentido, es esencial que todos los visitantes conozcan cómo funciona la fecha de salida de su visa y qué sucede cuando no se respetan los límites del Duration of Stay.

Qué significa Duration of Stay

Al arribar a un puerto de entrada al país, el funcionario de CBP determina cuál es la duración permitida de cada visita. Así, “ Duration of Stay ” refiere al tiempo que una persona tiene permitido permanecer en el país legalmente

Violar los tiempos de estadía permitidos tiene graves consecuencias migratorias. Fuente: archivo.

En el sello de admisión del pasaporte o el formulario l-94 el inspector de inmigración de Estados Unidos deja registrado la fecha en la que el visitante debe abandonar el país.

“Si tiene D / S en su sello de admisión o en el Formulario I-94 en papel, puede permanecer en los Estados Unidos siempre que continúe su curso de estudios, permanezca en su programa de intercambio o empleo calificado”, explica el Departamento de Estado.

Qué sucederá con la visa americana si no se respeta la fecha de salida

Las autoridades especifican que, cuando no se respeten los períodos de estadía fijados, el viajero pasará a encontrarse fuera de estatus.

La Sección 222 (g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad detalla que todas las visas de quienes se encuentran fuera de estatus son automáticamente anuladas.

Cuando esto sucede, la visa americana no podrá utilizarse para volver a ingresar al país. Dependiendo de cuánto tiempo se haya permanecido de manera inadecuada, las autoridades podrían considerar al viajero inelegible por una nueva visa por hasta 10 años.

La fecha de vencimiento de la visa es independiente de la fecha de salida del viajero