La visa americana es esencial para la mayoría de las personas que desean visitar Estados Unidos, ya sea de manera temporal o permanente, pues las autoridades lo solicitarán como parte de los documentos requisitorios.

Existen diversos tipos de visa y cada una está destinada a un propósito en particular, por lo que las actividades que pueden llevarse a cabo en el país estarán sujetas a los permisos que cada una de ellas otorga.

En ese marco, los estudiantes deben considerar contar con la visa adecuada, de lo contrario, tendrán inconvenientes con las autoridades migratorias.

La visa de turista, de tipo b1/b2 no habilita en su alcance a que un visitante estudie dentro de Estados Unidos, a no ser que se trate de un curso corto de tipo recreativo. Para instruirse en Estados Unidos, independientemente de disponer o no de este documento, es necesario tramitar una visa de estudiante o una Green Card.

Dependiendo del tipo de programa de estudio o institución a la que se desea inscribirse, se necesitará de una visa tipo F o tipo M

Qué visa debo tramitar para estudiar en Estados Unidos

De acuerdo con cada caso, las visas necesarias son

Categoría F

Universidad

Escuela secundaria

Escuela primaria privada

Seminario

Conservatorio

Otra institución académica con formación lingüística

Categoría M

Institución vocacional u otra institución no académica reconocida que no implemente un programa de formación lingüística