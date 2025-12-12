La política migratoria de Estados Unidos volvió a tensionarse tras un nuevo discurso del presidente Donald Trump, en el que marcó diferencias explícitas sobre el origen de los inmigrantes que, según su visión, deberían llegar al país. El mensaje fue pronunciado en un acto partidario y reforzó una línea ya conocida de su agenda.

Sin adelantar definiciones concretas en materia normativa, el presidente volvió a instalar el debate sobre qué perfiles y nacionalidades considera prioritarios. El planteo se dio en paralelo a restricciones migratorias ya vigentes y a evaluaciones internas sobre nuevas medidas de control.

¿De qué países “sí” quiere que lleguen inmigrantes Donald Trump?

En su discurso, Trump mencionó de forma directa a países europeos como ejemplos de origen preferido para la inmigración hacia Estados Unidos. Planteó que deberían priorizarse naciones que, a su criterio, faciliten la integración social y económica.

Los países señalados explícitamente como referencia positiva fueron:

Noruega

Suecia

Dinamarca

El presidente volvió a instalar el debate sobre qué perfiles y nacionalidades considera prioritarios. Foto: Archivo

¿Qué impacto tiene este giro migratorio y qué medidas ya están vigentes?

El anuncio se da en un contexto de medidas migratorias ya en marcha. Estados Unidos mantiene prohibiciones de viaje y restricciones de ingreso para 19 países, incluidos Afganistán y otros considerados riesgos de seguridad.