La obtención de una Green Card representa para los inmigrantes en Estados Unidos la oportunidad de residir y trabajar de manera legal, además de facilitar el acceso a la ciudadanía en un futuro. Es importante destacar que este documento no tiene carácter indefinido: su validez es limitada y requiere renovación en los plazos establecidos para conservar los derechos que otorga.

La falta de renovación puede acarrear consecuencias severas, tales como la pérdida del estatus de residente permanente, complicaciones al momento de viajar, limitaciones en el acceso a beneficios y, en casos extremos, la deportación inmediata.

¿Cuándo es el momento adecuado para renovar la Green Card?

La Green Card o Tarjeta de Residencia Permanente tiene una validez de 10 años, por lo que debe renovarse al acercarse la fecha de vencimiento para conservar el estatus de residente. Se recomienda iniciar el trámite de renovación dentro de los 6 meses previos a su expiración, con el objetivo de evitar inconvenientes al viajar, trabajar o demostrar la residencia legal.

Es importante destacar que la Green Card no tiene carácter indefinido. Imagen: archivo. Fuente: narrativas-spin-us

Adicionalmente, es imperativo solicitar una nueva tarjeta en situaciones específicas, como cuando la Green Card se pierde, es robada, está dañada o contiene datos incorrectos. En todos estos casos, el procedimiento se lleva a cabo mediante el Formulario I-90 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Guía práctica para renovar la Green Card

El proceso de renovación de la Green Card es un requisito esencial para conservar el estatus de residente permanente en Estados Unidos.

Este trámite se lleva a cabo ante USCIS mediante el Formulario I-90 y generalmente, se presenta de manera sencilla. A continuación, se detallan los pasos a seguir: