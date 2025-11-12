De acuerdo con el calendario oficial del Gobierno de los Estados Unidos, los ciudadanos gozarán de dos feriados federales más antes de finalizar el año. De esta forma, los bancos adelantaron que habrá un cierre masivo de todas las sucursales durante 48 horas.

Este cierre obligará a todos los consumidores a esperar en caso de tener que realizar grandes operaciones bancarias, ya sea en depósitos o retiros de dinero en efectivo.

Confirmaron cierre masivo de bancos en el país por 48 horas

El cierre nacional será efectivo el jueves 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias, y el jueves 25 de diciembre, Navidad. Esos días son feriados federales, por lo que las sucursales permanecerán cerradas y las operaciones interbancarias quedarán suspendidas.

Sin embargo, el viernes 28 de noviembre no es un feriado federal, aunque algunos estados y bancos privados extenderán el descanso por decisión interna. Lo mismo ocurre con el miércoles 24 de diciembre, cuando muchas entidades aplican cierres anticipados o jornada reducida. En esos casos, la atención dependerá de cada banco.

Fuente: Shutterstock Aliaksandr Bukatsich

Qué operaciones bancarias no podrán realizarse durante el cierre

Durante los días festivos no se podrán hacer trámites en ventanilla, ni depósitos, pagos de préstamos o gestiones de tarjetas en persona.

Aun así, los usuarios podrán acceder a los servicios digitales y cajeros automáticos para consultar saldos, retirar efectivo o realizar operaciones básicas. Las plataformas electrónicas seguirán activas, pero con posibles demoras en la actualización de movimientos.

¿Qué sucursales permanecerán cerrados durante los feriados?