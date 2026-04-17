Para miles de ciudadanos en Estados Unidos, el pasaporte es la llave de acceso al mundo; sin embargo, dejar pasar demasiado tiempo desde su emisión puede convertir un trámite sencillo en un dolor de cabeza legal. El Departamento de Estado ha ratificado que no todos los documentos son elegibles para una renovación por correo o de forma directa. La normativa vigente establece una barrera de 15 años: si tu pasaporte fue emitido hace más de una década y media, pierdes automáticamente el derecho a renovarlo. En estos casos, las autoridades exigen que el ciudadano inicie el proceso desde el principio, tal como si fuera la primera vez que solicita el documento, lo que implica mayores requisitos y la asistencia presencial obligatoria. No solo la antigüedad es un factor determinante para el rechazo de una renovación. Existen condiciones específicas donde el ejemplar actual queda invalidado para el proceso simplificado: Si te encuentras en la situación de tener un pasaporte con más de 15 años de antigüedad o dañado, deberás completar el formulario DS-11 y presentarte en un centro de aceptación autorizado. Es fundamental actuar con antelación para evitar demoras en planes de viaje inminentes. Para este trámite, es obligatorio presentar una prueba de ciudadanía (como el acta de nacimiento certificada o certificado de naturalización), una identificación vigente con fotografía y realizar el pago de las tarifas correspondientes, las cuales pueden variar según la urgencia del procesamiento solicitado. Recuerda que toda la información oficial y actualizada para la comunidad hispana se encuentra disponible en el portal del Gobierno de los Estados Unidos.