Este lunes, 13 de abril de 2026, Víctor Florencio, conocido en todo el mundo como "Niño Prodigio", explicó qué dice el horóscopo para cada signo del zodíaco de fuego (Aries, Leo y Sagitario), agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), aire (Géminis, Libra y Acuario) y tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo, según los astros. ¡Lindo lunes! La Luna en Piscis despierta sensibilidad y empatía, abriendo el corazón y fomentando la generosidad. Es un momento propicio para explorar el mundo interior y dejarse llevar por la imaginación e inspiración. Los esfuerzos que has llevado a cabo están empezando a dar resultados. Se presentarán oportunidades para crecer o avanzar que aumentarán tu impacto en la comunidad. A pesar de que tus responsabilidades se incrementen, también lo harán el reconocimiento y las mejoras en tu situación. Sentirás una profunda satisfacción. Se inicia un periodo favorable para dedicarte a la educación, explorar nuevas posibilidades o llevar a cabo un proyecto. Tu interior anhelará nuevas fuentes de aprendizaje y surgirán personas dispuestas a compartir su conocimiento. Presta atención a las señales: cada encuentro puede servir como una orientación. Es posible que tu energía física disminuya, por lo que sería recomendable que te alejes un poco del bullicio diario. Dedica tiempo a la tranquilidad para conectar con tu interior. La introspección, los sueños y la meditación crearán un espacio delicado en el que tu alma podrá manifestarse y brindarte paz. A pesar de que las responsabilidades consumen gran parte de tu tiempo, siempre hay oportunidad para cambiar de ambiente y reconectar con amigos. No dejes que las diferencias de edad, cultura o creencias afecten el cariño que compartes. La interacción con personas afines revitalizará tus aspiraciones. Experimentarás cambios profundos que activarán tus emociones y te motivarán a modificar ciertos patrones. Algunas circunstancias te llevarán a dejar atrás ilusiones, dependencias o fantasías que han llegado a su fin. Tras este proceso, experimentarás un alivio y una renovada sensación de liberación. Las comunidades o asociaciones recibirán beneficios. Por lo general, te basas en la razón, pero hoy la percepción intuitiva de quienes te rodean podría ofrecerte una visión más completa de lo que te envuelve. Conéctate con otros y aprende a compartir desde el corazón. En el entorno laboral, te comprometerás con esmero y un fuerte sentido de colaboración. Estarás abierto a ofrecer tu apoyo a quienes lo requieran y tu empatía ayudará a fomentar un ambiente agradable. Hasta los actos más simples pueden convertirse en un gran apoyo para los demás. Hoy tu carisma y tu creatividad estarán en su máximo esplendor. Aunque en ocasiones te resulta difícil ser espontáneo, hoy conseguirás hacerlo con facilidad. Aprovecha esta chispa de inspiración para comunicarte a través del arte o cualquier actividad que te toque el corazón y te emocione. Si alguien se acerca a ti en busca de apoyo, no lo rechaces y trata de entender su situación, ya que todos, en algún momento, necesitamos a alguien en quien desahogarnos. Hoy tienes la oportunidad de ofrecer alivio y consuelo mediante tu atención comprensiva, empática y comprometida. Dirigirás tu energía hacia tus seres más queridos y adoptarás una actitud más protectora. Te convertirás en el vínculo que une a los miembros de la familia y todos buscarán refugio y consuelo en un ambiente cálido. No olvides que en el hogar reside nuestra memoria emocional. Este es el momento ideal para solicitar un incremento salarial o algún otro tipo de ventaja económica, ya que tienes muchas razones para hacerlo. Conéctate con tus deseos y el universo atenderá tu solicitud. Imagina una varita mágica que convierte tus sueños en realidad. Cualquier acción que emprendas estará llena de pasión y te llevará hacia una vida más maravillosa, alineada con tus sueños y visiones. Este es el momento perfecto para conectar con tus deseos más profundos: inicia una nueva etapa en tu vida y tú serás el protagonista. Aries: este momento marca comienzos, sentirás el impulso de diversificar tus actividades. Un compañero de estudios podría tener un papel destacado. Antes de actuar, conviene dialogar y aclarar ideas. Recuérdalo al decir: “Expreso mis ideas con claridad y abro caminos nuevos.” Tauro: estarás más receptivo al lenguaje simbólico y a las señales invisibles que llegan en momentos de soledad. Alejarte del bullicio te ayudará a escuchar tu voz interior. En ese silencio profundo recuerda afirmar: “Confío en mi intuición y recibo respuestas sabias.” Géminis: participarás en actividades grupales donde tu talento para comunicar será muy apreciado. El intercambio con otras personas renovará tu entusiasmo y reforzará la amistad. En medio de estas conversaciones recuerda afirmar: “Mis palabras inspiran encuentros y fortalecen mis vínculos.” Cáncer: tu reputación cobrará importancia, por lo que conviene cuidar que tus palabras y acciones marchen en la misma dirección. El compañerismo será clave para avanzar en lo profesional. En cada decisión recuerda afirmar: “Actúo con coherencia y mis palabras respaldan mi camino.” Piscis: notarás un impulso en el ámbito comercial y una gran habilidad para negociar. Si surge una oportunidad, escucha con atención y responde con rapidez. Todo indica que podrían abrirse varias fuentes de ingresos. Afirma con confianza: “Reconozco oportunidades y atraigo prosperidad.” Acuario: el intercambio de ideas será clave. Podrías descubrir a alguien con quien conversar sobre lo que realmente te apasiona. Si aparecen temas polémicos, procura mantener un tono enérgico, pero sin imponerte. Afirma: “Mis palabras generan diálogo y entendimiento.” Leo: mantente atento, porque la providencia puede manifestarse a través de orientaciones. Podrían reactivarse asuntos legales o avanzar trámites. También se favorecen los viajes y contactos internacionales. Afirma con confianza: “Escucho las señales de la vida y avanzo con sabiduría.” Virgo: se despierta un renacer en la intimidad y tus palabras tendrán un magnetismo especial para encender la pasión. Al mismo tiempo, tu talento para negociar se destacará en asuntos compartidos. Recuerda afirmar: “Me comunico con inteligencia y atraigo alternativas que me favorecen.” Libra: estás en un momento ideal para conocer gente o interactuar con personas significativas en tu vida. Para que los vínculos prosperen, será clave abrir espacios de diálogo. Debes equilibrar entre compromisos amorosos y sociales. Recuerda afirmar: “Mis palabras crean encuentros sinceros” Escorpio: el trabajo te ofrecerá la oportunidad de ganar autonomía y diversificar tareas que despierten tu entusiasmo. Será un período activo, por lo que debes cuidar tu energía y estimular tu mente. Repite con convicción: “Organizo mi energía y mantengo mis pensamientos enfocados.” Sagitario: se activarán los temas amorosos y podrías recibir más de una propuesta. Tu niño interior estará especialmente despierto, invitándote a jugar, crear y disfrutar. Si tienes hijos, compartirás momentos muy alegres con ellos. Afirma con entusiasmo: “Me abro al amor y a la alegría de vivir.” Capricornio: se anuncian visitas de parientes, posibles mudanzas o noticias alentadoras en el ámbito familiar, e incluso negocios relacionados con bienes raíces. Este es un buen momento para expresar lo que sientes en casa. Afirma: “Hablo con sinceridad a mi familia y me siento escuchado.”