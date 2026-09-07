En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 59.0 este lunes, 7 de septiembre de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0% en comparación con la cotización del día anterior.

La cotización del Peso dominicano mostró en el mercado una leve mejora semanal de 0.77%, pero en el último año acumula un descenso de -4.76%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual de debilitamiento.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue de 5.48%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 11.08%.

Hoy, el peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva, manteniéndose al alza en relación con los dos días anteriores. Esta mejora en la cotización indica un fortalecimiento de la moneda local frente a las divisas extranjeras.

Los datos sugieren que esta tendencia favorable podría estar influenciada por un aumento en la inversión extranjera y un crecimiento en las exportaciones. Sin embargo, es fundamental monitorear las condiciones económicas para asegurarse de que esta alza sea sostenible a largo plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.