En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7385 este lunes, 7 de septiembre de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del -0.11%.

En la última semana la cotización de la Libra esterlina registró una variación de -18.92% y en el último año acumuló -272.66%, lo que sugiere una tendencia bajista prolongada.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de Libra esterlina, con un 2.93%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 5.86%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días pasados, marcando un aumento consecutivo de dos días. Este comportamiento sugiere una recuperación en el valor de la moneda, brindando confianza a los inversionistas.

En contraste, si observamos el dato de -1 que representa esta tendencia, podemos confirmar que la subida se mantiene constante y firme, lo que podría indicar una tendencia alcista a corto plazo. Sin embargo, es crucial monitorear el mercado para ver si esta tendencia se sostiene en el futuro.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.