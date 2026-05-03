El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) detalla en su sitio web oficial los requisitos que todos los vehículos deben cumplir para circular sin inconvenientes en las carreteras. Los conductores que circulen con los trámites obligatorios vencidos o sin completar se arriesgan a enfrentarse a multas inmediatas y a posibles sanciones adicionales. En Nueva York, es esencial que todos los vehículos registrados se sometan a una inspección anual de seguridad. Este proceso de verificación evalúa diversos elementos, como los frenos y el sistema de dirección, las luces y señalización, los neumáticos, la suspensión, así como los cinturones de seguridad y, en ocasiones, las emisiones contaminantes. La realización de esta inspección es fundamental para garantizar la seguridad de los ocupantes y la integridad de la infraestructura vial. No llevar a cabo la inspección puede conducir a las siguientes consecuencias: Por lo tanto, es fundamental cumplir con la inspección correspondiente para evitar estas repercusiones. Además de la inspección de seguridad vehicular, en Estados Unidos y en estados como Nueva York, hay otros trámites del DMV que, si están vencidos o incompletos, pueden derivar en multas e incluso sanciones mayores. Mantener en regla todos estos documentos es esencial para evitar sanciones.