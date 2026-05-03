Recientemente, Texas implementó modificaciones sobre este trámite, eximiendo a ciertos individuos de realizar controles previamente requeridos. Sin embargo, existen documentos que serán exigidos en todos los casos como parte de los protocolos obligatorios para el registro. El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (DMV) establece de manera clara en su sitio web oficial las normas que todos los conductores deben seguir para matricular su coche en el estado y así habilitarlo para circular. Para llevar a cabo este procedimiento, es imprescindible que todos los vehículos registrados en los siguientes condados demuestren que su automóvil ha superado satisfactoriamente una inspección de emisiones certificada. Los condados en cuestión son los enlistados a continuación: Además, para matricular un vehículo es imprescindible acreditar una cobertura de seguro que alcance los 30,000 dólares por cada persona lesionada y hasta 60,000 dólares para todos los heridos en un incidente, así como 25,000 dólares por daños que afecten a la propiedad. Quienes no cumplan adecuadamente con estos requisitos, no lograrán registrar su rodado. En términos generales, la tasa total para la inscripción estatal se situará en alrededor de 51.75 dólares, aunque es posible que se incorporen cargos específicos de cada condado. Luego se requerirá acudir a la oficina local del tasador de impuestos del condado donde se resida y presentar una tarjeta de seguro y prueba de que se es propietario del vehículo. El DMV ha confirmado que el “clásico” portal en línea para la renovación del registro vehicular ha dejado de funcionar oficialmente. Es importante señalar que no todos los servicios de registro están actualmente disponibles. No obstante, aquellos que sean elegibles para realizar su renovación de manera online todavía podrán llevar a cabo el trámite digitalmente a través de Texas by Texas (TxT). Después de acceder al portal, será necesario crear un perfil personal (o ingresar al suyo) y vincular su vehículo al sistema. Es fundamental tener en cuenta que, en lo que respecta a vehículos comerciales o gubernamentales, esta gestión debe realizarse obligatoriamente en una oficina.