En su página web oficial, "Niño Prodigio", el astrólogo más reconocido del país, ha compartido el horóscopo de cada signo zodiacal para este domingo, 21 de diciembre de 2025. Lee tu predicción del día y entérate cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo.

Víctor Florencio ha detallado, en base a la astrología occidental, cómo le irá a los signos de fuego ( Aries, Leo y Sagitario ), agua ( Cáncer, Escorpio y Piscis ), aire ( Géminis, Libra y Acuario ) y tierra ( Tauro, Virgo y Capricornio ).

¡Bendecido domingo! Con el Sol en Capricornio, comienza el invierno en el hemisferio norte. Es un día para avanzar con determinación, sostener proyectos y priorizar lo práctico, mientras la Luna en Capricornio nos invita a ser un pilar seguro para los demás.

El horóscopo del Niño Prodigio para cada signo este domingo

Horóscopo para Aries

En momentos de desafío, tu experiencia será tu guía fundamental. Progresar con cautela hacia tus objetivos, listo para hacer sacrificios en pos del éxito. Dominar tus impulsos y mantener la disciplina te ayudará a alcanzar logros sostenibles. La paciencia será tu compañera en el camino hacia un avance seguro.

Horóscopo para Tauro

La fase lunar ofrece posibilidades para viajar o estudiar, lo que te permitirá ampliar tus conocimientos. Tendrás un impulso por superarte: utiliza esta curiosidad de manera constante. Planifica tus esfuerzos, investiga nuevas oportunidades y permite que el aprendizaje enriquezca tu visión, mejorando tu trayectoria.

Horóscopo para Géminis

Tu privacidad se profundiza, estableciendo conexiones con aspectos internos que fomentan la exploración. Deja que surja una nueva versión de ti mismo. Este viaje de autoconocimiento demanda constancia, pero las transformaciones que logres serán significativas y transformarán tu vida.

Horóscopo para Cáncer

Si no tienes pareja, es posible que surja un interés significativo; si ya estás en una relación, esta se desarrollará de manera más profunda. La constancia y un enfoque práctico serán fundamentales para aprovechar estas posibilidades. Adopta una mentalidad positiva y receptiva: el trabajo en equipo y el compromiso generarán beneficios duraderos.

Horóscopo de Leo

Tu bienestar requiere cuidado: establece una dieta adecuada y sigue un régimen de ejercicio regular. La constancia te ayudará a adoptar hábitos duraderos que fortalezcan tu salud y mejoren tu día a día. Con dedicación, verás cambios positivos en tu vida diaria.

Horóscopo de Virgo

En el ámbito del amor, tu consistencia y atención a ti mismo destacan. Una energía especial realzará tu gracia y atractivo. Con perseverancia, atraerás a esa persona única, exhibiendo tu liderazgo innato con un estilo distintivo y dejando una huella sólida, genuina y perdurable.

Horóscopo de Libra

En el ámbito familiar, es hora de ejercer tu liderazgo con calma y sentido práctico. Define límites frente a exigencias desmedidas y toma las riendas para preservar tu posición de autoridad en el entorno privado. La planificación y la determinación te ayudarán a obtener el respeto que te corresponde.

Horóscopo de Escorpio

Estimula tu mente y maximiza su capacidad. Reserva un tiempo cada día para mantener diálogos que despierten tu interés y estructuren tus pensamientos. Encuentra a alguien con una sólida base intelectual que te ponga a prueba. Aprender y comunicarte con confianza te ayudará a ganar respeto y a desarrollarte de manera madura.

Horóscopo para Capricornio

La Luna en Capricornio te vincula con la realidad y tu habilidad para liderar. Se presenta un objetivo significativo que vale la pena tu dedicación. Enfrenta nuevos retos de manera práctica: la perseverancia será la clave para alcanzar logros firmes y reconocidos.

Horóscopo para Sagitario

Elabora un plan específico para incrementar tus ganancias. Con dedicación y perseverancia, notarás cómo el dinero comienza a aparecer. Enfócate en tus metas y no te desanimes: tu compromiso será el fundamento que te permitirá lograr la estabilidad financiera que anhelas.

Horóscopo para Acuario

Si deseas un tiempo para reflexionar en soledad, este cierre de ciclo lunar te anima a aprovecharlo. Concluye asuntos pendientes, suelta lo que ya no te beneficia y aligera el peso de tus cargas. Mantente firme, reduce tus cargas y conecta con tu mundo interior con solidez.

Horóscopo para Piscis

Te involucrarás en proyectos en equipo en los que tu papel será fundamental. Observarás cómo las ideas y métodos de los demás ayudan a hacer realidad tus aspiraciones y encontrarás un sólido respaldo en tu círculo social. Las vivencias compartidas te facilitarán el progreso y la consecución de objetivos en conjunto.

La predicción del horóscopo semanal para cada signo

Aries : visualízate escalando el Monte Sinaí bajo el viento caliente del desierto, que te pide foco total. Cada paso exige soltar distracciones para tomar decisiones que impactarán a otros. La cima llega cuando sostienes disciplina y autocontrol: tu vocación reclama un ascenso firme, sin atajos.

Tauro : visualiza tu ascenso por el Annapurna, en el Himalaya, una montaña que impulsa a ampliar fronteras internas. Cada tramo despierta ansias de aprendizaje y aventura. Puede aparecer un viaje u oportunidad única. Acepta la travesía y sigue la ruta que tu curiosidad desea explorar hoy.

Géminis : piensa que escalas las paredes gemelas de Pedra da Gávea en Brasil, entrando en un territorio íntimo y vibrante. La pendiente enciende tu erotismo y desarma complejos antiguos. En finanzas avanzas con estrategia firme: tu negociación se vuelve precisa y sin miedo, siempre certera.

Cáncer : proyéctate en la Patagonia frente al imponente Fitz Roy, donde cada paso muestra cuánto te potencia el otro. El ascenso progresa cuando sigues tu voluntad y admites que asociarte te fortalece. Elige la cuerda y marca el ritmo: tus vínculos sostienen e impulsan tus ambiciones.

Piscis : visualízate en California, ascendiendo el Monte Shasta junto a personas emprendedoras que amplían tu mundo. Los grupos abren proyectos compartidos. Puede haber tensiones, pero elige bien con quién discutir. Los vínculos sostienen tu subida y despliegan oportunidades que te potencian.

Acuario : visualízate en Escocia ascendiendo el Ben Nevis, envuelto en neblina y ecos antiguos. Viejas rivalidades reaparecen buscando resolución. No necesitas subir solo: pide apoyo. La cima llega cuando enfrentas lo pendiente con serenidad, cerrando historias que ya no deben acompañarte.

Leo : visualízate en Suiza frente al Matterhorn, activándote para resolver pendientes cotidianas. La escalada pide constancia y cuidado físico. Cada tramo ordena hábitos y tareas mientras afinas tu ritmo. Si aprovechas el impulso asciendes: la eficiencia se vuelve tu herramienta más valiosa.

Virgo : es como si estuvieras en Grecia subiendo el Monte Olimpo, buscando tu propio lugar en las alturas. El ascenso te impulsa a proyectarte, brillar y liderar. Si tienes hijos, pedirán más energía. Tu creatividad se enciende mientras marcas presencia: la montaña premia tu valentía.

Libra : visualízate en Francia, frente al Mont Blanc, asumiendo mayor autoridad en tu hogar. La montaña te pide marcar territorio. Cada tramo impulsa reparaciones, reorganización y mejoras. Si sigues tu brújula interior, la base se fortalece y encuentras un refugio más potente desde donde crecer.

Escorpio : visualízate en Sicilia, subiendo el Etna, donde cada grieta expresa algo que quieres decir. Se activan trámites, movimientos y quizás adquieres un vehículo nuevo. Tus palabras salen ardientes: úsalas con precisión. La cima aparece cuando eliges bien qué comunicar y qué dejar reposar bajo la lava.

Sagitario : visualízate en México frente al Pico de Orizaba, sintiendo cómo tus finanzas se reactivan. Cada tramo te vuelve hábil para generar recursos. La montaña pide estrategia y paciencia: si buscas un aumento, espera el instante ideal. Tu ascenso económico avanza cuando sostienes el ritmo.