El Gobierno confirmó un pago de 1000 dólares para padres con hijos menores que completen un trámite clave durante la temporada de impuestos. El beneficio está vinculado a un nuevo programa de ahorro infantil conocido como “Trump Account” y no se activa de forma automática.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) habilitó el formulario que permite solicitar el aporte, pero advierte que el depósito solo se realiza si el contribuyente marca expresamente la opción correspondiente al presentar su declaración.

¿Qué trámite deben hacer los padres para recibir el depósito de 1000 dólares?

Para acceder al dinero, es obligatorio presentar el Formulario 4547 junto con la declaración del año fiscal 2025 y solicitar tanto la apertura de la cuenta como el aporte piloto. Abrir la cuenta sin marcar esa opción no genera el depósito.

El formulario admite hasta dos hijos por presentación (se pueden sumar más formularios) y exige designar a un responsable de la cuenta. Puede enviarse en papel, de forma electrónica o luego mediante un portal oficial.

Requisitos básicos

Hijo menor de 18 años con número de Seguro Social válido .

El solicitante debe prever que será su hijo calificado .

La solicitud del aporte debe hacerse de forma explícita.

¿Cuándo se deposita el dinero y cómo funciona la cuenta?

Aunque el trámite se realiza ahora, el dinero no se deposita antes del 4 de julio de 2026. La activación de la cuenta comenzará en mayo de 2026 e incluye verificación de identidad.

Las cuentas permiten aportes anuales de hasta 5.000 dólares, sin contar el reembolso de 1000 dólares del Gobierno. Los fondos no pueden retirarse antes de los 18 años, salvo excepciones puntuales, y luego funcionan de manera similar a una cuenta de retiro.