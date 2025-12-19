Para viajar a Estados Unidos se deben tener en cuenta múltiples factores que deben cumplirse para evitar problemas con las autoridades migratorias. Uno de los puntos más confusos es la cantidad de dinero con la que se puede ingresar al país, quienes exceden el monto establecido serán interrogados en todos los aeropuertos.

Esta política forma parte del sistema de seguridad nacional que busca evitar el ingreso de criminales al territorio.

¿Cuánto dinero puedo llevar para viajar a Estados Unidos?

El Gobierno de los Estados Unidos mantiene reglas y protocolos muy estrictos sobre los puntos que un turista debe respetar para evitar problemas migratorios. Entre esas normas se hallan los límites de dinero no declarado con el que puede ingresar un viajero al país.

De acuerdo con las normativas, si una persona quiere ingresar con más de 10,000 dólares en efectivo deberá presentar una declaración informando a un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Este trámite se realiza en el mismo instante que el turista llega al aeropuerto.

Es necesario declarar el dinero si ingresas a Estados Unidos con más de 10,000 dólares en efectivo. Fuente: Archivo.

Si bien las autoridades no pusieron un límite de dólares con el que se puede ingresar sin problemas, es importante que se respete dicho formulario para no enfrentar problemas mayores como; acusación de lavado de dinero, fraude fiscal y malversación de fondos.

Las divisas e instrumentos monetarios sujetos a esta regla son:

Papel moneda y monedas

Cheques de viajero

Cheques de caja

Pagarés

Giros postales

¿Cómo declarar dinero antes de viajar a Estados Unidos?

Para informar a CBP sobre el exceso de dinero se debe presentar el Formulario de Informe de Divisas (FinCen 105).

Si se trata de de un viajero internacional que ingresa a EE. UU., debe declarar la moneda o los instrumentos monetarios que posee en el Formulario 6059B de la CBP.

Multas y años de prisión si no declaras el dinero

Todos los pasajeros que no cumplan con esta política pueden sufrir las siguientes sanciones: