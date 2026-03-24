El sistema jubilatorio de Estados Unidos vuelve a estar en el centro de la escena, pero hay una pregunta clave que millones de trabajadores —incluidos migrantes— se hacen: ¿cuántos años hay que trabajar para cobrar la jubilación del Seguro Social? La respuesta oficial de la Administración del Seguro Social (SSA) es clara, aunque tiene matices que muchos desconocen. Para acceder a una jubilación del Seguro Social, la Administración del Seguro Social exige cumplir con un requisito central: acumular al menos 40 créditos laborales. Estos créditos se obtienen trabajando y pagando impuestos al sistema. En términos simples, esto equivale a unos 10 años de trabajo, ya que se pueden ganar hasta cuatro créditos por año. Sin ese mínimo, el organismo no puede otorgar beneficios jubilatorios, sin importar la edad del solicitante. El sistema no mide únicamente los años trabajados, sino los ingresos generados. Según datos oficiales: Esto significa que una persona puede alcanzar los créditos requeridos trabajando de forma continua o incluso en menos tiempo, si sus ingresos son suficientes. Aunque 10 años es el mínimo para calificar, eso no garantiza una jubilación alta. El monto que se cobra depende de otro factor clave: los ingresos a lo largo de la vida laboral. De hecho, la SSA calcula el beneficio en base a los 35 años de mayores ingresos del trabajador. Por eso, quienes trabajan más años o tienen mejores salarios suelen recibir pagos mensuales más altos. Además de los años trabajados, hay un requisito de edad: Esperar más tiempo para jubilarse puede aumentar el monto mensual. Si una persona no llega a los 40 créditos, existen algunas alternativas: Sin embargo, en términos generales, sin el mínimo de aportes no hay jubilación contributiva.