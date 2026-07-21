Cuando se come una manzana, hay quienes prefieren pelarla porque no gustan de comer las cáscaras. En estas ocasiones, estas suelen terminar en la basura.

Cuando se come una manzana, hay quienes prefieren pelarla porque no gustan de comer las cáscaras. En estas ocasiones, estas suelen terminar en la basura, ya que muchos desconocen el uso que se les puede dar para aromatizar el hogar y neutralizar malos olores.

Hervir cáscaras de manzana con ramas de canela es un truco popular en los hogares ya que libera un olor potente y agradable , que ayuda a disimular olores desagradables, particularmente después de haber cocinado.

Hervir cáscaras de manzana con canela: ¿Para qué sirve?

Al calentarse, ambos ingredientes liberar compuestos aromáticos que se dispersan con el vapor y ayudan a generar un aroma dulce, especiado y cálido en ambientes como la cocina y otros sectores de la casa.

Este truco, permite aprovechar las cáscaras que se descartan tras comer o cocinar la manzana, y puede usarse para disminuir temporalmente olores fuertes, aunque no los elimina ni reemplaza la ventilación ni la limpieza.

¿Cómo hervir cáscaras de manzana con canela?

Para usar este aromatizante casero se necesitan las cáscaras de dos manzanas, dos ramas de canela y aproximadamente, un litro de agua. Es importante asegurarse de limpiar la manzana previo a pelarla para evitar que quede con residuos y tierra.

Colocar los ingredientes dentro de una olla y calentarla hasta que el agua comience a hervir. Una vez que llegue a este punto, se debe bajar el fuego y dejar la preparación liberando vapor entre 20 y 30 minutos.

Es posible que sea necesario agregar más agua si el líquido se reduce demasiado. La olla no debe quedar sin supervisión.

Al calentarse, ambos ingredientes liberar compuestos aromáticos que se dispersan con el vapor. Chat GPT

¿Por qué recomiendan hervir cáscaras de manzana con canela?

La principal razón por la que se recomienda este truco es que se trata de una alternativa sencilla y económica para aromatizar el hogar sin recurrir al uso de aerosoles o perfumes químicos intensos.

El calor permite que se libere el aroma natural de la manzana y la canela, que puede llegar a varios ambientes cercanos a la cocina. Además, permite reutilizar restos de fruta y adaptar la intensidad del perfume en función de la cantidad de ingredientes y el tiempo de cocción.