La reciente inestabilidad del dólar generó preocupación entre analistas que siguen de cerca la situación económica de los Estados Unidos. La falta de datos completos y las señales mixtas sobre inflación y tasas profundizaron la incertidumbre.

Este contexto abrió un debate más amplio: mientras la economía estadounidense intenta recuperar tracción, un grupo de países avanza en una estrategia distinta que reduce de forma directa la influencia del dólar en el comercio internacional.

Causas de la inestabilidad del dólar y las medidas adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos

La reapertura del Gobierno dejó estadísticas incompletas sobre empleo e inflación, afectando la capacidad de los mercados para evaluar el verdadero estado de la economía. A eso se sumaron posiciones divergentes dentro de la Reserva Federal, que no logró ofrecer una señal clara sobre la trayectoria de las tasas.

Con datos fragmentados y volatilidad creciente, el dólar retrocedió frente al euro, el yen y la libra. La posibilidad de un recorte de tasas en el corto plazo se redujo y el clima de incertidumbre se amplificó.

Países que están dejando de lado el dólar

En medio de esta fragilidad, once países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) avanzan hacia un sistema comercial sin dólar. Según sus líderes, más del 85% del comercio intrabloque ya se realiza en monedas locales, reforzando su autonomía y limitando la exposición a sanciones externas.