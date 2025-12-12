La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que habrá un pago único de 48,200 dólares para un grupo determinado de personas que cumplen con una serie de requisitos. Esta ayuda financiera busca permeabilizar los aumentos por inflación y Costo de Vida (COLA).

Este pago se emitirá con un ajuste incluido que representa un aumento en todas las prestaciones del programa. Cada beneficiario puede consultar el dinero que cobrará a partir de su cuenta persona en My Social Security.

Confirmado: el Seguro Social entrega un pago de 48,200 dólares a estas personas

Todos los meses las autoridades del Seguro Social emite los pagos de la jubilación a cada contribuyente. El monto de dinero varía dependiendo el estatus de cada persona, los aportes que haya realizado y si recibe o no prestaciones de otros beneficios.

Actualmente, el monto promedio, de acuerdo a la información oficial del programa, los jubilados a los 67 años reciben un total de 4,018 dólares cada mes. Esto representa un total de 48,216 dólares.

Las autoridades del Seguro Social informaron los aumentos que regirán a partir del 2026. Fuente: Archivo.

A partir de septiembre, la administración únicamente emite los pagos mediante transferencias bancarias. Es decir, todas las personas que optaban por el cheque en papel ahora deben actualizar su método de pago.

¿A cuánto aumentan todos los pagos del Seguro Social?

Todos los años las autoridades federales implementan un ajuste por la inflación y el Costo de Vida (COLA). A partir del 2026 todos los pagos tendrán 56 dólares más, aproximadamente, que los que se entregaron este año.

Es importante destacar que este ajuste se aplica sobre la prestación de la jubilación, por lo que se recomienda consultar sobre los beneficios adicionales de SSA.