Lo que parecía una costumbre inamovible en la cultura occidental está enfrentando su mayor desafío en décadas. En pleno 2026, una nueva tendencia de bienestar y sostenibilidad está ganando terreno rápidamente en los hogares de Estados Unidos, planteando una pregunta que hace poco parecía impensable: ¿es realmente necesario el papel higiénico? Expertos en consumo y medio ambiente señalan que el uso masivo de celulosa no solo representa un gasto económico constante para las familias, sino que también tiene un impacto ecológico significativo debido a la deforestación y el excesivo consumo de agua en su producción. Esta conciencia ambiental, sumada a la búsqueda de una limpieza más profunda y delicada, ha impulsado el regreso y la modernización de alternativas tecnológicas que prometen cambiar nuestras rutinas diarias para siempre. El principal protagonista de esta transformación es el bidet moderno, especialmente en su versión de asiento inteligente o “washlet”. Estos dispositivos, que se instalan fácilmente sobre el inodoro convencional, ofrecen sistemas de lavado con agua tibia, secado con aire y control de temperatura, eliminando por completo la necesidad de fricción con papel. Además de los bidets, han surgido otras opciones que ganan adeptos entre los sectores más ecologistas: Más allá de la moda, los usuarios que han dado el paso hacia un baño libre de papel reportan beneficios tangibles. En el aspecto financiero, el ahorro es considerable: una familia promedio en Estados Unidos puede gastar cientos de dólares al año en rollos de papel, una inversión que se recupera rápidamente al adquirir un sistema de lavado permanente. Desde el punto de vista médico, dermatólogos sugieren que el uso de agua es mucho más higiénico y menos irritante para la piel sensible, reduciendo el riesgo de infecciones y molestias comunes asociadas al uso de papel seco o toallitas húmedas con fragancias artificiales. Con el respaldo de la tecnología y una mentalidad más verde, el 2026 se perfila como el año en que el papel higiénico comenzó su retirada definitiva de los hogares modernos.