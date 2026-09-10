El Salvador, Venezuela y Honduras mantienen requisitos rigurosos para el ingreso al país de extranjeros visitantes que todos los interesados en viajar a estos lugares en septiembre deben considerar para evitar inconvenientes con las autoridades y las aerolíneas.

Un punto clave en ese sentido es contar con un pasaporte completamente vigente y en buen estado. Verificar entonces los requisitos específicos de cada destino permite renovar a tiempo la identificación internacional -en caso de necesitarlo- y evitar cualquier contratiempo.

Qué exige El Salvador a todos los viajeros: requisitos que debe cumplir el pasaporte

La Dirección General de Migración y Extranjería señala que todos los ciudadanos visitantes deben presentar de manera obligatoria un pasaporte vigente y en buen estado.

La única excepción a este requisito aplica para nacionales de Guatemala, Honduras y Nicaragua, quienes cuentan con la alternativa de proporcionar su documento de identidad vigente y en buen estado.

Contar con pasaporte vigente es esencial para viajar internacionalmente. Shutterstock

Qué exige Venezuela a todos los viajeros: requisitos que debe cumplir el pasaporte

En esa línea, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores también indica que todos los visitantes deben presentar un pasaporte original y una fotocopia para ingresar sin inconvenientes, con una validez mínima de por lo menos 6 meses para que la estadía pueda autorizarse.

Qué exige Honduras a todos los viajeros: requisitos que debe cumplir el pasaporte

En este caso, el Instituto Nacional de Migración especifica que ciudadanos de Nicaragua, Guatemala y El Salvador pueden viajar con su documento de identidad.

No obstante, todo el resto de los viajeros deben tener un pasaporte que cuente como mínimo con seis meses de vigencia futura.

Otros requisitos que todos los viajeros internacionales tendrán que contemplar

Antes de habilitar los traslados internacionales, las autoridades verificarán otros aspectos básicos, tales como