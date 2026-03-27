El Servicio de Impuestos Internos (IRS) mantiene vigente un beneficio de hasta 500 dólares para contribuyentes que reclamen correctamente a determinados familiares o hijos como dependientes en su declaración de impuestos. No se trata de un cheque universal ni de un nuevo estímulo federal, sino del Crédito por otros dependientes, un alivio fiscal que puede reducir el monto a pagar o mejorar el resultado final de la declaración. Para acceder, el paso central es presentar la declaración de impuestos y reclamar al dependiente elegible. El beneficio aplica, sobre todo, a hijos mayores de 17 años, padres dependientes y otros familiares o personas que cumplan con las reglas fijadas por el IRS. El IRS explica que este crédito puede alcanzar a contribuyentes que tengan un dependiente que no califique para el Crédito Tributario por Hijos, pero que sí reúna las condiciones para ser reclamado en la declaración. El monto máximo es de 500 dólares por cada dependiente elegible. En los hechos, el dinero puede verse reflejado como parte del reembolso de impuestos o como una reducción del impuesto adeudado, según la situación de cada contribuyente. Por eso, el trámite clave para acceder al beneficio es presentar correctamente la declaración y reclamar al dependiente dentro del formulario fiscal. Para acceder al crédito de hasta 500 dólares, el IRS señala que deben cumplirse estas condiciones: El IRS establece que un hijo solo puede ser dependiente de un contribuyente por año fiscal, por lo que solo uno de los padres podrá utilizarlo para este crédito. En general, el derecho a reclamar al hijo corresponde al padre custodio, es decir, aquel con quien el menor vivió la mayor parte del año. Sin embargo, el padre no custodio también puede reclamarlo si el custodio firma el Formulario 8332 y le cede formalmente ese derecho para fines fiscales.