El Internal Revenue Service (IRS) confirmó en su sitio oficial en qué situaciones puede enviar agentes directamente al domicilio para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Se trata de un procedimiento formal que forma parte del proceso de cobro de deudas y que puede avanzar incluso si la persona no responde a los avisos previos. La medida encendió alertas entre quienes tienen deudas con el IRS o trámites pendientes. Según explicó el Internal Revenue Service, antes de cualquier visita existe un proceso previo de contacto con el contribuyente. El objetivo es evitar la instancia presencial y resolver la situación de manera administrativa. El procedimiento incluye: Sin embargo, si el contribuyente ignora estos avisos, el organismo puede avanzar con una visita domiciliaria del IRS para continuar el proceso de cobro. Los funcionarios que se presentan en el domicilio son empleados civiles del organismo y participan directamente en la gestión de cobro. Durante la visita, pueden: En caso de existir montos adeudados, la persona puede: Este tipo de intervención busca acelerar la regularización de quienes tienen impuestos atrasados en Estados Unidos. El IRS también contempla un escenario clave: si alguien se presenta sin una notificación clara previa, el contribuyente tiene derecho a verificar su identidad. Para eso, el Internal Revenue Service dispone de una herramienta oficial que permite confirmar si el agente realmente pertenece al organismo. Este paso es fundamental para evitar posibles fraudes o estafas. No todos los contribuyentes recibirán este tipo de visitas. Se trata de casos puntuales vinculados a irregularidades fiscales o falta de respuesta a comunicaciones oficiales. Las claves para evitar una inspección son: