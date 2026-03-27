El Internal Revenue Service (IRS) confirmó que ya hay varias personas ubicadas en la ventana de pago para sus reembolsos dado que presentaron sus declaraciones de impuestos sin errores en las primeras fechas de la temporada. No obstante, quienes cometieron equivocaciones y se vieron en la necesidad de presentar una declaración de impuestos modificada pueden ver demoras en sus reembolsos ya que primero se debe procesar el formulario. El gobierno dio a conocer que los contribuyentes que presentaron sus declaraciones de impuestos modificadas ya podrían ver avances en sus reembolsos. No obstante, cabe recordar que estos pagos no son inmediatos porque el organismo puede tardar entre 8 y 12 semanas, en algunos casos hasta 16, para terminar de procesar el Formulario 1040-X. En el caso de quienes no hayan tenido que corregir sus declaraciones podrían estar recibiendo sus reembolsos en los siguientes días, se puede consultar el estado en la herramienta del IRS “Where is my Refund?”. Para consultar el estado de tu declaración de impuestos modificada conviene seguir este paso a paso: En la página oficial del IRS existe una herramienta que se llama “Where’s My Amended Return?” y allí se deben ingresar los siguientes datos: El trámite puede figurar en tres estados: Esta herramienta no funciona en todos los casos. Según el IRS, no podrás visualizar el estado de tu declaración si se trata de: Por otro lado, se recuerda que el estado se podría visualizar recién 3 semanas posteriores de haber presentado la declaración de impuestos modificada.