El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos confirmó que habrá un reembolso de 8,000 dólares para todos los contribuyentes que cumplen con una serie de condiciones. Este cheque tiene como objetivo aliviar la carga fiscal de algunos estadounidenses.

Estos cheques de dinero corresponden a medidas financieras por las que optan las autoridades para ayudar a múltiples familias.

Confirmado: IRS depositará 8,000 dólares de reembolso en estas cuentas bancarias

El Crédito Tributario por Trabajo (EITC) es un beneficio fiscal que otorgan las autoridades del IRS. Tiene como objetivo representar un alivio fiscal a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias y con las condiciones pertinentes.

El EITC varía según los ingresos devengados, la cantidad de hijos dependientes calificados y el estado civil del declarante. Para 2025, los valores máximos del crédito son 649 dólares para quienes no tienen hijos, 4.328 dólares con un hijo calificado, 7.152 dólares con dos hijos, y 8.046 dólares cuando hay tres o más hijos calificados.

El Crédito Tributario por Hijo es un beneficio fiscal de IRS. Fuente: Archivo.

El monto final del cheque será menor que el máximo si los ingresos superan ciertos umbrales, o si el número de hijos calificados es menor. También influyen otros factores como el ingreso bruto ajustado y otros tipos de ingreso que no califican como “ingreso del trabajo”.

¿Quiénes son elegibles para recibir el Crédito Tributario por Trabajo?

Para ser elegible al crédito del IRS los trabajadores deben tener ingresos derivados de un empleo, trabajo por cuenta propia u otras actividades calificadas. Los ingresos no pueden provenir de pensiones, jubilaciones, subsidios de desempleo, intereses, dividendos u otras fuentes no calificadas.

Tener hijos o dependientes calificados incrementa el crédito. Si se declara con hijos dependientes, el monto sube a medida que crece el número de esos hijos. El crédito también depende de que los ingresos del trabajo y el ingreso bruto ajustado estén por debajo de los límites establecidos cada año.