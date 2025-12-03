El avance de las criptomonedas en Estados Unidos obligó al gobierno a reforzar los controles sobre las operaciones digitales. Por eso, a partir del año fiscal 2025, el Servicio de Impuestos Internos implementará un documento específico para este tipo de transacciones: el Formulario 1099-DA, creado para que el organismo tenga mayor precisión sobre movimientos con activos digitales como Bitcoin, Ethereum o diversas stablecoins.

Aunque puede parecer un trámite complejo, comprender estas reglas desde ahora es fundamental para evitar multas, embargos del IRS y revisiones exhaustivas en el futuro.

El IRS sanciona y embarga las cuentas bancarias de todas las personas que no presenten este nuevo formulario

Hasta ahora, el IRS tenía información limitada sobre las operaciones con criptomonedas. Sin embargo, el crecimiento de los exchanges, las wallets y los pagos digitales entre la comunidad hispana impulsó la necesidad de un control más detallado.

El IRS impone diversas sanciones a los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales, además del embargo de cuentas. Foto: Archivo.

El Formulario 1099-DA será emitido por las plataformas que intervengan en la compra, venta o transferencia de activos digitales. Su función será registrar:

Ganancias y pérdidas derivadas de operaciones con criptomonedas

Intercambio entre distintos activos

Ventas y transferencias sujetas a impuestos

Movimientos relevantes vinculados con cuentas y wallets

Este reporte permitirá que el IRS identifique de forma directa quién operó y qué volumen movió durante el año fiscal.

¿Quiénes recibirán el 1099-DA en 2026?

Si realizas cualquier tipo de actividad cripto durante 2025, es muy probable que recibas este nuevo formulario durante enero de 2026. En esa lista aparecen:

Personas que venden criptomonedas en exchanges regulados

Usuarios que intercambian un activo por otro

Contribuyentes que reciben pagos en criptoactivos

Inversionistas que transfieren fondos entre plataformas sujetas a reporte

En todos los casos, esta información deberá coincidir con lo que se declare en la presentación anual de impuestos. El IRS cruzará los datos automáticamente.

¿Cuáles son las sanciones si no se reporta la información?

La omisión de ingresos provenientes de activos digitales tendrá el mismo peso que no declarar ingresos tradicionales. Esto puede derivar en:

Multas e intereses acumulados

Auditorías más estrictas

Riesgo de embargo por parte del IRS en casos de evasión reiterada

Debido al impacto de esta medida, búsquedas como “cómo declarar activos digitales correctamente en 2025”, “nuevo formulario del IRS para criptomonedas 1099-DA” o “cómo evitar un embargo del IRS por criptomonedas” se convirtieron en temas de alto interés dentro de la comunidad latina.

El impacto directo sobre la comunidad hispana

Miles de hispanos en EE.UU. se sumaron en los últimos años al mercado cripto, muchas veces sin conocer por completo las implicaciones fiscales. El IRS busca cerrar esa brecha y exigir que cualquier transacción digital quede registrada bajo parámetros uniformes.

El 1099-DA viene a complementar controles previos, como la pregunta del Schedule 1, donde el contribuyente debía informar si interactuó con activos digitales en el año.