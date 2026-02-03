El Banco Central de la Republica Dominicana confirmó que circulará una nueva moneda en el país latinoamericano. Las monedas de RD$5.00 fueron emitidas en 2024 comenzaron a circular el 2 de febrero de 2026.

La entidad dominicana, responsable de emitir moneda, controla el proceso y el valor de la divisa del país, para que se ajuste al contexto económico y responda de forma adecuada a las condiciones financieras que se viven dentro del territorio dominicano.

Qué características tiene esta moneda

Según el Banco Central, la nueva moneda de RD$5.00 deja intacta la imagen de Francisco del Rosario Sánchez, considerado uno de los tres padres de la patria, del lado anverso acompañado de la leyenda del Banco Central. En el reverso, seguirá el escudo de Republica Dominicana, junto al valor de la moneda y el año de emisión que en este caso es 2024.

Así es la nueva moneda que entró en circulación el lunes 2 de febrero.

El objetivo de esta medida es parte de la programación regular de emisión monetaria, según reiteró la entidad. Se propone regular la moneda y garantizar que el efectivo circule de forma correcta.

La evolución de la moneda en Republica Dominicana

La primera vez que se emitieron monedas propias en el país caribeño fue después de la Independencia de 1844. Años antes de que se cree el Banco Central, el país vivió un periodo en el que circulaban monedas y billetes de otros países, fichas privadas que hacían las empresas y algunas emisiones municipales.

Cuando por fin se creó una moneda nacional, se emitió efectivo por un valor de RD$600.000, con monedas de bajo valor unitario: desde 1 centavo hasta 0.50 centavos.

En febrero de 1937 se promulgó la Ley 1259, que establecía normas que regulaban la emisión de monedas, siguiendo parámetros similares a los que se usan en Estados Unidos.

Con algunos decretos que vinieron más tarde y la Ley Monetaria y Financiera 183-02, el Banco Central pasó a encargarse de forma exclusiva de la emisión monetaria de Republica Dominicana.

Entre 1990 y 1997, el Banco Central de la Republica Dominicana autorizó la emisión de las monedas de RD$1.00 y de RD$5.00. En 2006, se introducen al mercado las monedas de RD$10.00 y RD$25.00, por lo que se integró más variedad en los valores que circulaban.

La evolución que tuvo la divisa nacional de Republica Dominicana facilitó las transacciones diarias, y consolidó de forma definitiva el uso de la moneda propio dentro del territorio.