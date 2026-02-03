El Gobierno de Estados Unidos advirtió que quienes no declaren cuentas bancarias o bienes en el exterior pueden enfrentar embargos, multas severas y acciones de cobro. La obligación alcanza a ciudadanos y extranjeros que, en cualquier momento del año, hayan tenido más de USD 10.000 en cuentas financieras fuera del país.

El control y las sanciones están a cargo del Servicio de Impuestos Internos (IRS), en coordinación con el Tesoro. Aunque el dinero esté fuera del país, la falta de declaración habilita penalidades y medidas de cobro que pueden impactar el patrimonio del contribuyente.

Embargan las cuentas extranjeras de todas estas personas

Quienes superan el umbral de USD 10.000 deben informar sus cuentas extranjeras mediante los reportes exigidos por la normativa federal. La obligación aplica aunque el saldo haya superado ese monto solo por un día y aunque no se hayan generado intereses.

No cumplir con la presentación en tiempo y forma expone a sanciones automáticas.

El Gobierno embarga las cuentas bancarias extranjeras de todas las personas que NO completaron este trámite obligatorio. Fuente: Archivo.

Una por una: todas las sanciones para los que pasen por alto este trámite obligatorio

Cuando el IRS detecta omisiones, puede: