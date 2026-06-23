En esta noticia
Un acuerdo judicial en Estados Unidos contempla pagos de hasta u$s 5.000 para personas afectadas por una filtración de datos vinculada a servicios de análisis de laboratorio. El reembolso alcanza a ciudadanos y extranjeros cuya información médica quedó expuesta, siempre que presenten la documentación requerida.
La compañía Laboratory Corp of America (Labcorp) aceptó un acuerdo de u$s 35 millones para cerrar una demanda colectiva, sin admitir responsabilidad. El caso involucra una brecha de seguridad ocurrida entre 2018 y 2019 que habría comprometido los datos de unos 7,7 millones de personas.
¿Quiénes pueden reclamar los u$s 5.000 y cómo hacerlo?
Pueden reclamar quienes tuvieron información personal compartida por Labcorp con la agencia de cobranzas AMCA entre agosto de 2018 y marzo de 2019. Esas personas recibieron un aviso por correo postal o electrónico con un número de identificación (Class Member ID) para presentar el reclamo en el sitio web del acuerdo.
Para acceder al monto máximo de u$s 5.000 se exige comprobar pérdidas económicas con recibos, extractos bancarios u otra documentación. Ese reembolso cubre los gastos derivados de la filtración, entre ellos:
- Costos de monitoreo de crédito
- Gastos por robo de identidad
- Pérdidas por fraude médico
- Servicios profesionales contratados
- Otras compras misceláneas comprobables
¿Qué cobran quienes no tienen comprobantes y cuándo llega el dinero?
Quienes no presenten comprobantes o no hayan tenido pérdidas pueden recibir cerca de u$s 50, monto que variará según la cantidad de reclamos aprobados. Todos acceden, además, a dos años gratuitos de monitoreo de crédito y al pago de u$s 25 por hora por el tiempo dedicado a resolver fraudes, hasta diez horas.
La audiencia de aprobación final está prevista para el 20 de agosto de 2026 y los pagos comenzarían hacia fin de año. Por eso conviene presentar el formulario antes de los plazos: el 3 de septiembre para reclamar y el 27 de julio para objetar o excluirse.