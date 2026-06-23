Un acuerdo judicial en Estados Unidos contempla pagos de hasta u$s 5.000 para personas afectadas por una filtración de datos vinculada a servicios de análisis de laboratorio. El reembolso alcanza a ciudadanos y extranjeros cuya información médica quedó expuesta , siempre que presenten la documentación requerida.

La compañía Laboratory Corp of America (Labcorp) aceptó un acuerdo de u$s 35 millones para cerrar una demanda colectiva, sin admitir responsabilidad. El caso involucra una brecha de seguridad ocurrida entre 2018 y 2019 que habría comprometido los datos de unos 7,7 millones de personas.

¿Quiénes pueden reclamar los u$s 5.000 y cómo hacerlo?

Pueden reclamar quienes tuvieron información personal compartida por Labcorp con la agencia de cobranzas AMCA entre agosto de 2018 y marzo de 2019. Esas personas recibieron un aviso por correo postal o electrónico con un número de identificación (Class Member ID) para presentar el reclamo en el sitio web del acuerdo.

Para acceder al monto máximo de u$s 5.000 se exige comprobar pérdidas económicas con recibos, extractos bancarios u otra documentación. Ese reembolso cubre los gastos derivados de la filtración, entre ellos:

Costos de monitoreo de crédito

Gastos por robo de identidad

Pérdidas por fraude médico

Servicios profesionales contratados

Otras compras misceláneas comprobables

Pueden reclamar quienes tuvieron información personal compartida por Labcorp con la agencia de cobranzas AMCA entre agosto de 2018 y marzo de 2019.

¿Qué cobran quienes no tienen comprobantes y cuándo llega el dinero?

Quienes no presenten comprobantes o no hayan tenido pérdidas pueden recibir cerca de u$s 50, monto que variará según la cantidad de reclamos aprobados . Todos acceden, además, a dos años gratuitos de monitoreo de crédito y al pago de u$s 25 por hora por el tiempo dedicado a resolver fraudes, hasta diez horas.