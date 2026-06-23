El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que un operativo municipal permitió que cerca de 223.000 personas mantengan el acceso a SNAP, el beneficio clave de asistencia alimentaria, pese a las nuevas reglas federales que amenazaban con dejarlas sin esa ayuda.

Según la Oficina del Alcalde, la respuesta coordinada entre varias agencias redujo en un 65% la cantidad de neoyorquinos que iban a perder el beneficio. Los cambios derivan de la ley federal H.R. 1, que endureció los requisitos de trabajo y eliminó exenciones automáticas que regían hasta marzo.

¿Cómo logró Nueva York que 223.000 personas mantengan el beneficio?

El esfuerzo combinó coordinación entre agencias municipales y trabajo barrio por barrio para detectar a quienes necesitaban ayuda. El foco estuvo en documentar exenciones médicas o de cuidado y conectar a residentes con programas de empleo y estudio que cumplen las nuevas reglas.

Sin esa intervención, los neoyorquinos podían perder unos u$s 823 millones en asistencia alimentaria a lo largo de un año. Aun así, unas 40.000 personas siguen en riesgo este mes, según datos municipales que ubican a los hombres jóvenes y solteros como el grupo más expuesto.

Según la Oficina del Alcalde, la respuesta coordinada entre varias agencias redujo en un 65% la cantidad de neoyorquinos que iban a perder el beneficio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué deben hacer quienes están en riesgo de perder SNAP?

Quienes recibieron un aviso o notaron que su tarjeta no cargó pueden llamar al 718-SNAP-NOW (718-762-7669) para revisar su situación o gestionar una exención. La ciudad también ofrece orientación en la aplicación ACCESS HRA y en el sitio nyc.gov/ACCESSHRA .

Cómo cumplir con los nuevos requisitos federales

Para conservar la asistencia, los adultos sin dependientes deben cumplir cada mes al menos una de estas condiciones:

Trabajar un mínimo de 20 horas por semana (80 horas mensuales).

Participar en un programa aprobado de capacitación o estudio con esa misma carga horaria.

Hacer un voluntariado en una organización avalada, según el monto del beneficio.

Quienes no las cumplan pueden empezar a perder la ayuda bajo la política federal de “tres faltas”, que reduce o cancela SNAP tras tres meses de incumplimiento.