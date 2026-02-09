El control sobre los movimientos financieros se intensifica. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) y las autoridades regulatorias han puesto el foco en la transparencia de las transacciones bancarias, estableciendo límites específicos que, de ser superados, activan procesos de control automáticos para ciudadanos y extranjeros residentes. La normativa federal es clara: cualquier transacción en efectivo que supere los $10,000 dólares debe ser reportada obligatoriamente a través del Formulario 8300. Esta medida busca prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero y la evasión fiscal. Sin embargo, la vigilancia no se limita a una sola operación. También se controlará lo que se conoce como “estructuración”, que es el intento de evadir el reporte realizando múltiples depósitos pequeños que sumen más de 10,000 dólares en un periodo corto de tiempo. Si el banco detecta este patrón, tiene la obligación legal de emitir un Informe de Actividad Sospechosa (SAR). Estar bajo investigación no implica necesariamente haber cometido un delito, pero sí obliga al contribuyente a justificar el origen de los fondos. Las autoridades cruzan información de ingresos declarados con los saldos bancarios para identificar discrepancias. Para los residentes en Estados Unidos que manejan volúmenes altos de efectivo o reciben transferencias importantes, la clave es la documentación. Es fundamental guardar comprobantes de ventas, herencias, regalos o ingresos por servicios profesionales que respalden cada movimiento en la cuenta bancaria. Actuar con transparencia y contar con asesoría contable especializada es la mejor forma de gestionar estas solicitudes de información de manera eficiente y evitar que un simple ahorro se convierta en un dolor de cabeza fiscal.