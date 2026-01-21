El Gobierno de los Estados Unidos recibe los reportes financieros de las entidades bancarias que registran comportamientos de dinero inusuales de los ciudadanos. La normativa vigente exige a los bancos reportar al Departamento del Tesoro y a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) cuando un ciudadano depósito o retira más de 10,000 dólares en efectivo en un solo día.

Cuando un banco procesa un depósito, retiro o una transacción en efectivo que sobrepasa dicho monto en un solo día o varias transacciones acumuladas, debe presentar un Informe de Transacción en Efectivo (Currency Transaction Report) ante las agencias federales correspondientes.

Alerta del IRS: el Gobierno investiga a quienes realicen estas operaciones en dólares

El sistema de reporte no solo contempla las transacciones que exceden el umbral de 10,000 dólares. Si una entidad financiera sospecha que una serie de movimientos fue diseñada para evitar estos requisitos, el banco también está en la obligación de presentar un Informe de Actividad Sospechosa.

Esta obligación se aplica cuando hay motivos para creer que las operaciones son parte de un intento de eludir las reglas de reporte establecidas por la Ley de Secreto Bancario.

Qué es structuring y por qué enciende las alarmas del Gobierno

Una de las prácticas más vigiladas por las autoridades es conocida como structuring, que consiste en fragmentar grandes sumas de dinero en múltiples depósitos o retiros menores a 10,000 dólares con la intención de evitar que se active automáticamente el reporte de una gran transacción.

Las instituciones financieras modernas cuentan con sistemas de monitoreo diseñados para detectar patrones inusuales en las operaciones en efectivo.

El Gobierno realiza seguimiento de todos los movimientos financieros de los ciudadanos. Fuente: Archivo. simonkr

Cuando se identifica que una persona ha realizado movimientos reiterados de un alto monto en dólares en efectivo en un día o en múltiples días organizados para eludir el reporte, los sistemas internos pueden marcar estas cuentas para una evaluación más profunda y, de ser necesario, activar el envío de un informe de actividad sospechosa