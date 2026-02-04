El inicio de febrero trae una particularidad que conviene tener en cuenta para quienes reciben pagos del Seguro Social en Estados Unidos.

Durante este mes, el cronograma habitual de depósitos se modifica, lo que puede hacer que algunos beneficiarios vean el dinero acreditado en una fecha diferente a la acostumbrada. El cambio no afecta el monto ni los derechos adquiridos, pero sí requiere atención para evitar confusiones.

Por qué cambian los pagos del Seguro Social en febrero

La razón es puramente administrativa. La Administración del Seguro Social (SSA) organiza sus depósitos según un calendario que depende del día de la semana y del tipo de beneficio. En febrero, la combinación de fines de semana y feriados obliga a adelantar o reordenar algunos pagos.

Durante este mes, el cronograma habitual de depósitos se modifica, lo que puede hacer que algunos beneficiarios vean el dinero acreditado en una fecha diferente a la acostumbrada. Imagen: archivo.

Este mecanismo no es nuevo y ocurre varias veces al año, pero febrero suele concentrar más consultas porque ciertos beneficiarios reciben el dinero antes de lo habitual, mientras que otros notan un pequeño corrimiento en la fecha esperada.

Quiénes pueden notar el cambio en su cuenta bancaria

El ajuste en el cronograma impacta principalmente en quienes reciben:

Seguro Social por jubilación

Seguro por Discapacidad (SSDI)

Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI)

Beneficios combinados del Seguro Social

En el caso del SSI, el movimiento es más frecuente: cuando el primer día del mes cae en fin de semana, la SSA suele adelantar el pago al último día hábil anterior.

¿Se pierde dinero o se cobra menos?

No. Este es el punto clave.

El monto del beneficio no cambia

No hay recortes ni pagos eliminados

El dinero se deposita completo

El único riesgo es no estar informado y pensar que el pago “no llegó”, cuando en realidad fue acreditado antes de la fecha habitual.