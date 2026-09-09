Al momento de presentar el Formulario 1040, existe un simple error que puede causar el rebote automático de este documento, impidiendo que el trámite pueda realizarse.

De acuerdo con el organismo, una declaración que se presenta por esta vía puede ser rechazada cuando existen errores al escribir el nombre del contribuyente.

IRS rebota el Formulario 1040 de quienes presenten con este nombre

De acuerdo con la información oficial de IRS, una declaración electrónica puede rechazarse cuando hay errores en los datos completados.

Entre los problemas más frecuentes se encuentran los números de Seguro Social incorrectos, un número de identificación equivocado, la falta de un formulario o un nombre mal escrito.

Por este motivo, antes de entregar el Formulario 1040 es esencial revisar cuidadosamente toda la información incluida y verificar que los datos coincidan con los que figuran en los registros fiscales, para evitar así cualquier demora al momento de acceder a créditos o reembolsos.

Los Formularios 1040 serán rechazados si se presentan con un nombre incorrecto. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En caso de que una presentación electrónica sea rechazada, IRS aclarará el motivo de esta medida.

Qué deben hacer los contribuyentes si IRS rechaza el formulario

Cuando el problema se debe a un error que puede ser corregido, como un nombre mal escrito, el contribuyente debe modificar la información y volver a presentar electrónicamente la declaración.

En caso de que el problema no pueda solucionarse fácilmente, la declaración tendrá que presentarse en papel.