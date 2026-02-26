El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos indica a las familias que hayan adoptado que existe un crédito fiscal que podrían reclamar en su declaración de impuestos correspondiente a 2025, si se consideran elegibles. Se trata el Crédito de Adopción y, aunque el monto total puede alcanzar los 17,280 dólares, sólo 5,000 de ellos tienen posibilidad de ser reembolsados por la agencia. Es importante considerar que la porción no reembolsable solo sirve para reducir el impuesto adeudado y no genera un pago adicional. Si el contribuyente no puede usar todo ese crédito en el año en curso, tiene la opción de trasladarlo hasta por cinco años; sin embargo, cualquier saldo no utilizado después de ese plazo se pierde. De acuerdo con lo indicado por las autoridades, para ser elegible es necesario Quienes deseen verificar rigurosamente califican para este crédito podrán hacerlo clicando aquí. La agencia permite incluir cualquier gasto razonable que haya significado la adopción como Para realizar esta reclamación es necesario presentar el Formulario 8839, adjunto a la declaración de impuestos.