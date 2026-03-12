En los tribunales de familia de Estados Unidos, el incumplimiento del pago de la manutención infantil puede derivar en sanciones económicas severas y medidas judiciales directas sobre los ingresos de los contribuyentes. Cuando una persona obligada por orden judicial deja de pagar la cuota alimentaria, las autoridades pueden activar mecanismos federales que incluyen el embargo de salarios y la retención de dinero en cuentas bancarias. El sistema de cumplimiento de la manutención infantil en el país funciona mediante un programa coordinado entre estados y el gobierno federal. A través de este mecanismo, el Internal Revenue Service (IRS) y la Office of Child Support Services (OCSS) pueden intervenir para recuperar los pagos atrasados cuando un padre o una madre no cumple con la obligación económica establecida por un tribunal. Cuando un tribunal determina que existe una deuda de manutención infantil, el primer mecanismo que se aplica suele ser el embargo directo del salario. Esto significa que el empleador del deudor debe retener automáticamente una parte del sueldo antes de que el trabajador reciba el dinero, para enviarlo directamente al sistema de cumplimiento de manutención infantil. Además del embargo salarial, las autoridades pueden ordenar la retención de fondos en cuentas bancarias y otras fuentes de ingresos. En estos casos, el dinero puede ser retirado directamente de las cuentas del deudor para cubrir los pagos atrasados, una medida que busca garantizar que los recursos destinados al bienestar del menor se paguen de forma efectiva. Las leyes federales de Estados Unidos establecen sanciones adicionales para quienes evitan cumplir con el pago de la cuota alimentaria. Entre las normas más utilizadas se encuentran la Deadbeat Parents Punishment Act (DPPA) y la Child Support Recovery Act (CSRA), que permiten sanciones civiles y penales en casos de incumplimiento prolongado. Entre las principales medidas que pueden aplicarse se encuentran Estas sanciones se aplican al progenitor que tenga la obligación legal de pagar la manutención infantil y no cumpla con la orden del tribunal. La legislación estadounidense no distingue entre hombres y mujeres en este aspecto, por lo que las medidas pueden aplicarse tanto a padres como a madres que acumulen deudas por este concepto.