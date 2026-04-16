El calendario de abril trae una pausa clave para miles de trabajadores en Estados Unidos. Aunque no se trata de un feriado federal, su impacto en determinados estados lo convierte en una jornada relevante que habilita un nuevo fin de semana largo. El Patriot’s Day conmemora las batallas de Lexington y Concord de 1775, los primeros enfrentamientos armados entre las colonias americanas y las fuerzas británicas, que marcaron el inicio de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Estos hechos son un punto de inflexión en la historia del país. Con el paso del tiempo, la fecha se consolidó como una de las más representativas del calendario histórico estadounidense, especialmente en Massachusetts y Maine, donde ocurrieron los combates. Al celebrarse un lunes, el feriado genera automáticamente un fin de semana largo: Al ser un feriado estatal: