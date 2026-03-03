El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede iniciar acciones de cobro contra contribuyentes que no presenten su declaración de impuestos en las condiciones exigidas por las autoridades. Entre las medidas más severas se encuentran el embargo de cuentas bancarias, salarios y bienes, siempre que se hayan agotado los avisos previos y el contribuyente no haya regularizado la situación. No presentar la declaración de impuestos a tiempo puede generar: No. El embargo (tax levy) no es inmediato. El proceso generalmente incluye: