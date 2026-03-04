El Internal Revenue Service (IRS, por sus siglas en inglés), en el marco de la tax season, mantiene publicados los motivos por los que un reembolso de impuestos podría verse reducido en comparación con el monto que se reclama originalmente en la declaración. De acuerdo con lo indicado por la agencia gubernamental, ciertos cambios o correcciones pueden realizarse al momento de entregar el dinero si se determina que el tributante tiene un pendiente que resolver. IRS indica que, a través del Programa de Compensación del Tesoro (TOP) el reembolso puede aplicarse automáticamente para saldar “Puedes contactar con la agencia con la que tienes una deuda para determinar si fue presentada para una compensación de devolución de impuestos”, explica el organismo gubernamental. En caso de que esta medida se aplique, la Oficina del Servicio Fiscal (BFS) notificará debidamente que ocurre el desplazamiento. En el aviso que se entrega se introducirá el monto original del reembolso, el importe que se tomó para compensación, la agencia que recibió el pago y su dirección y número de teléfono.