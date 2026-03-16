El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede aplicar medidas de cobro más severas cuando los contribuyentes no presentan su declaración de impuestos dentro de los plazos establecidos y mantienen deudas fiscales sin resolver. En estos casos, el organismo tiene la facultad legal de embargar cuentas bancarias, retener salarios e incluso vender ciertos bienes para recuperar los impuestos adeudados. no de los pasos más importantes del sistema tributario estadounidense es presentar la declaración de impuestos dentro del plazo oficial. En la mayoría de los casos, el plazo para presentar la declaración es el 15 de abril del año siguiente al período fiscal correspondiente. No cumplir con este trámite puede generar multas, intereses y problemas con el IRS. Cuando un contribuyente no presenta su declaración dentro del plazo o no paga los impuestos adeudados, el IRS puede iniciar un proceso de cobro que incluye varias etapas. Entre las consecuencias más comunes se encuentran: