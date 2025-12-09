El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advierte en su sitio web oficial cuáles son las multas que se aplicarán a los preparadores de impuestos que no cumplan con la normativa fiscal vigente.

De cara a la temporada de presentación de impuestos 2026, la agencia indica a abogados, contadores públicos autorizados, agentes inscritos y toda persona que reciba un pago por preparar declaraciones las sanciones que pueden imponerse cuando el formulario 1040 o cualquier otro relacionado se completa erróneamente.

IRS vigila: habrá multas de 1,000 dólares a quienes completen así este formulario

La agencia recaudadora detalla específicamente que impondrá multas de 1,000 dólares a quienes ayuden deliberadamente a reducir la cantidad de impuestos que un contribuyente adeuda.

En caso de que la declaración pertenezca a empresas, la multa que IRS puede aplicar es de 10,000 dólares.

Algunos ejemplos penalizados por “subestimación de la responsabilidad tributaria” son la inclusión de gastos inexistentes, la inflación de deducciones o el modificar cifras para disimular el número real de impuestos que se adeudan.

IRS puede multar con hasta 1,000 dólares a los preparadores de impuestos que subestimen la responsabilidad tributaria de un contribuyente. Fuente: archivo.

Información importante sobre esta multa de IRS

La agencia especifica que esta multa puede aplicarse una única vez por todos los documentos relacionados con el mismo contribuyente dentro del mismo período impositivo o evento tributario.

Esto significa que, independientemente de la cantidad de formularios o documentación involucrada, la penalización se impondrá sólo una vez por cada caso.