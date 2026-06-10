Confirmado | El Gobierno de Chile embarga cuentas bancarias a las personas que incumplan esta norma. (Representación creada con IA)

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Las deudas impagas pueden generar consecuencias judiciales en Chile cuando existe un procedimiento legal destinado a exigir el pago de una obligación. En determinados casos, los tribunales pueden autorizar medidas para asegurar el cumplimiento de la deuda, entre ellas el embargo de bienes pertenecientes al deudor.

Aunque muchas personas asocian esta situación con simples cobranzas o llamados telefónicos, la legislación chilena establece que el embargo solo puede realizarse dentro de un proceso judicial y mediante una orden emitida por un tribunal competente.

Atención: en qué casos pueden embargarse cuentas bancarias en Chile

Según las reglas del Código de Procedimiento Civil, el embargo suele aparecer en el marco de un juicio ejecutivo, un procedimiento utilizado para cobrar obligaciones respaldadas por documentos que la ley reconoce como títulos ejecutivos, como pagarés, cheques, letras de cambio, escrituras públicas o determinadas sentencias.

En los juicios ejecutivos, habitualmente el deudor es requerido de pago dentro del proceso judicial. Si la obligación no es pagada y el procedimiento continúa, el tribunal puede ordenar el embargo de bienes suficientes para cubrir la deuda, los intereses y las costas del juicio.

Es importante considerar que la existencia de una deuda no implica automáticamente un embargo. La medida solo puede adoptarse dentro de un procedimiento judicial y bajo las condiciones establecidas por la legislación vigente.

Entre los bienes que eventualmente pueden verse afectados se encuentran:

Cuentas bancarias y dinero depositado en ellas.

Vehículos registrados a nombre del deudor.

Bienes raíces como casas, departamentos o terrenos.

Créditos, derechos y otros bienes con valor económico.

En Chile, el embargo solo puede adoptarse dentro de un procedimiento judicial. Representación con IA generada por EC Colombia

Qué bienes cuentan con protección especial y qué ocurre después del embargo

La normativa chilena también contempla bienes y derechos que poseen protección especial frente al embargo. El artículo 445 del Código de Procedimiento Civil establece distintas categorías de bienes inembargables, mientras que ciertas remuneraciones, pensiones e ingresos periódicos se encuentran sujetas a reglas específicas.

Asimismo, algunos bienes necesarios para el trabajo o la subsistencia familiar pueden contar con resguardos legales dependiendo de las circunstancias del caso.

El embargo tampoco implica que una persona pierda automáticamente sus bienes. La medida busca asegurar el resultado del juicio mientras el proceso continúa y puede dar lugar a distintas actuaciones posteriores, como el pago de la deuda, la sustitución del bien embargado, la reducción de la medida o su eventual alzamiento.

Si durante el procedimiento se afectan bienes que pertenecen a un tercero y no al deudor, la legislación contempla mecanismos judiciales para acreditar la propiedad y solicitar que esos bienes sean excluidos del embargo.

Por este motivo, quienes reciben una demanda ejecutiva o una notificación relacionada con un embargo deben revisar la documentación entregada por el tribunal, verificar los plazos disponibles para ejercer su defensa y comprobar qué bienes fueron efectivamente afectados dentro del procedimiento.