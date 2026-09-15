Ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS), los contribuyentes estadounidenses están obligados a presentar su declaración de impuestos anualmente, siendo esta la entidad responsable de tomar medidas contra quienes incumplen sus obligaciones fiscales.

Una de las acciones que el IRS tiene la autoridad para realizar es intervenir herencias familiares. Aunque este procedimiento no es automático, puede llevarse a cabo si se presentan ciertas condiciones, como, por ejemplo, la omisión en la declaración de los bienes adquiridos.

IRS embarga las cuentas bancarias, vehículos y propiedades recibidos como herencia en estos casos

En primer lugar, el IRS aconseja identificar el tipo de bienes heredados y verificar si existen activos financieros ubicados fuera de territorio estadounidense. Frecuentemente, los contribuyentes pueden suponer que una herencia carece de obligaciones fiscales, lo cual es un error.

Aunque una herencia no se considera ingreso sujeto a impuestos a nivel federal, efectivamente forma parte del patrimonio del fallecido, lo cual debe ser registrado en la Declaración Final del Fallecido (formulario 1040), que tendrá que ser presentada por el representante del patrimonio o el cónyuge sobreviviente.

Es esencial incluir:

Todos los ingresos obtenidos

Salarios

Jubilaciones y pensiones

Intereses bancarios

Dividendos

Ingresos por inversiones

Deducciones y créditos fiscales aplicables

Si este trámite no se lleva a cabo, el IRS tiene la facultad de determinar impuestos pendientes, así como intereses y sanciones sobre la herencia y podrá exigir pagos antes de que dicha herencia sea transferida a los beneficiarios del testamento.

¿Qué implicaciones surgen cuando los bienes heredados generan ingresos?

En caso de que la herencia genere ingresos, es necesario presentar el Formulario 1041. Este formulario se aplica a las siguientes circunstancias:

Cuentas de ahorro que generan intereses

Acciones que pagan dividendos

Bonos

Fondos de inversión

Propiedades alquiladas

Certificados de depósito

Cuentas bancarias, vehículos y propiedades en el extranjero: ¿puede el IRS embargarlas en caso de no ser declaradas?

El IRS podrá proceder con un embargo hacia estos activos en caso de no realizar la declaración correspondiente. De modo particular, los problemas pueden surgir si existen obligaciones fiscales relacionadas con los bienes heredados y el contribuyente no las cumple.

Cuentas bancarias:

Este tipo de activos son los que mayor atención suscitan por parte del IRS. En situaciones donde una persona hereda una cuenta fuera de los Estados Unidos y se sobrepasan ciertos límites, podría verse en la necesidad de presentar formularios como el FBAR o el Formulario 8938 de FATCA.

La falta de adherencia a estas obligaciones puede resultar en multas y en el caso de deudas tributarias impagas, también puede conllevar a un embargo por parte del IRS.

Vehículos:

Por sí solos, generalmente no generan obligaciones fiscales. Sin embargo, al integrar el patrimonio del contribuyente, si se determina una deuda tributaria válida y esta no es saldada tras la notificación correspondiente, es uno de los activos que puede ser objeto de un embargo.

Propiedades:

Este tipo de bienes no se reportan a través de FBAR, pero sí pueden generar diferentes obligaciones fiscales:

Si la propiedad se alquila, los ingresos derivados podrían estar sujetos a impuestos en Estados Unidos. Si la propiedad se vende, podrían generarse ganancias de capital que deben ser declaradas. Si la propiedad forma parte de determinadas estructuras financieras o fideicomisos extranjeros, podrían aplicarse reglas de reporte adicionales. En caso de incumplimiento de estas obligaciones, el IRS podrá proceder con un embargo. Los formularios que deben presentarse en cada situación son: FATCA frente a FBAR.

El tipo de formulario a presentar puede variar según la circunstancia. A pesar de que las dos obligaciones más frecuentes son FATCA y FBAR, no son equivalentes.

FATCA: instrucciones del Formulario 8938 para cumplimiento fiscal

El Formulario 8938 se presenta junto con la declaración federal de impuestos y tiene la finalidad de informar sobre ciertos activos financieros que se mantienen fuera de los Estados Unidos.

Entre los bienes que pueden estar incluidos se encuentran:

Cuentas bancarias extranjeras

Acciones y bonos emitidos en el extranjero

Participaciones en sociedades extranjeras

Intereses en fideicomisos

Otros activos financieros internacionales

FBAR (Formulario FinCEN 114)

El FBAR es un reporte independiente a la declaración de impuestos y se presenta ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).

La obligación se origina cuando el valor total de todas las cuentas financieras en el extranjero excede los 10,000 dólares en cualquier momento del año, incluso si fuera por un solo día.

En este formulario, es necesario proporcionar información como: