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La mezcla de aceite, cáscara de limón y canela se ha convertido en una opción casera ampliamente empleada para aromatizar espacios de manera natural. Esta combinación integra ingredientes sencillos que comúnmente se encuentran en cualquier cocina y permiten crear un aroma fresco y persistente.

En un contexto donde un número creciente de personas procura evitar productos industriales, estas preparaciones caseras adquieren mayor relevancia por su facilidad de elaboración. Aparte de perfumar, se les atribuyen efectos beneficiosos adicionales en el hogar.

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Por qué recomiendan mezclar aceite con limón y canela

La combinación de aceite con cáscara de limón y canela se emplea predominantemente como aromatizante natural. El aceite desempeña la función de base para preservar el aroma, mientras que el limón proporciona frescura y la canela introduce un matiz cálido.

Este preparado puede ser utilizado en frascos abiertos, difusores caseros o incluso aplicado en superficies como muebles o telas. Su aplicación es habitual en ambientes tales como salas de estar, cocinas o dormitorios.

Hervir cáscara de limón y bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan (foto: archivo).
Hervir cáscara de limón y bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan (foto: archivo).Archivo.

Para qué sirve

Entre los usos más comunes de esta combinación se destacan:

  • Perfumar ambientes con un aroma fresco y especiado.
  • Aportar una sensación de limpieza en espacios cerrados.
  • Contribuir a la neutralización de olores fuertes, como los provenientes de la cocina.
  • Proporcionar un ambiente más cálido y placentero.

Su aplicación depende del tipo de recipiente y la intensidad deseada, dado que el aroma puede ajustarse al variar la cantidad de ingredientes.

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Paso a paso: cómo preparar esta mezcla casera y efectiva

Para elaborar esta mezcla casera, se requieren pocos ingredientes y el procedimiento es sencillo:

  • Colocar aceite en un frasco de vidrio.
  • Agregar cáscaras de limón que previamente hayan sido limpiadas.
  • Incorporar ramas de canela o canela en trozos.
  • Dejar reposar la mezcla durante varias horas para intensificar el aroma.

Una vez que el preparado esté listo, se puede utilizar de manera directa o adaptarse a diversos formatos, acorde al propósito que se desee cumplir dentro del hogar.

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