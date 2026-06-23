Entre créditos y deducciones, los contribuyentes pueden recuperar en ocasiones parte del dinero que destinaron a impuestos.

En Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) otorga una serie de beneficios fiscales a quienes cumplen con los requisitos impuestos. Entre créditos y deducciones, los contribuyentes pueden recuperar en ocasiones parte del dinero que destinaron a impuestos.

Con el auge de eficiencia energética, el IRS ofrece créditos para mejoras en el hogar, con un listado de opciones incluidas. Asimismo, también hay uno especial para quienes deseen instalar maquinaria de energía “limpia” para energía solar, eólica o geotérmica.

Entre créditos y deducciones, los contribuyentes pueden recuperar en ocasiones parte del dinero que destinaron a impuestos. El Cronista

IRS cancela los reembolsos a todas las personas y familias que hayan solicitado este crédito y no puedan presentar un documento clave

Antes de aplicar, es necesario revisar si se cumplen con las condiciones establecidas para cada una. En el caso de los créditos para mejoras energéticas del hogar, existen dos tipos:

Energy Efficient Home Improvement Credit: montos y requisitos

Este crédito fiscal apunta a propietarios que hicieron mejoras de eficiencia energética en una vivienda ya existente y ubicada en Estados Unidos. El beneficio equivale al 30% de los gastos elegibles y tiene un límite de hasta 3,200 dólares por año.

Hasta 2,000 dólares por:

Bombas de calor eléctricas o de gas natural

Calentadores de agua con bomba de calor

Estufas y calderas de biomasa calificadas

Hasta 1,200 dólares adicionales por:

Ventanas eficientes

Puertas exteriores

Claraboyas

Aislamiento térmico

Auditorías energéticas del hogar

Equipos de aire acondicionado central

Para poder aplicar, es necesario que la mejora no se aplique a una vivienda nueva, que los productos cumplan con los estándares de eficiencia energética que exige el IRS y conservar facturas y documentación del fabricante.

Residential Clean Energy Credit: montos y requisitos

Este crédito aplica a sistemas de energía renovable que se instalen en una vivienda. Equivale el 30% del costo total del proyecto e incluye:

Paneles solares fotovoltaicos

Calentadores solares de agua

Sistemas geotérmicos

Turbinas eólicas residenciales

Celdas de combustible

Sistemas de almacenamiento con baterías

No existe un límite general en dólares para estas tecnologías. Para poder aplicar, es necesario que el equipo sea nuevo y cumpla con los requisitos federales. Además, también debe presentarse la documentación requerida.

¿Cómo reclamar un crédito para mejoras en el hogar en Estados Unidos?

En ambos casos, el IRS establece un proceso similar. En primer lugar, verificar que la mejora o sistema instalado sea elegible y conservar facturas, recibos y certificados del fabricante. Además, se deberá completar en ambos casos el Formulario 5695 (Residenctial Energy Credits) y presentarlo junto con la Declaración Federal de Impuestos.