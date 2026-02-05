El Gobierno de Estados Unidos endureció los controles laborales y confirmó que los inmigrantes ilegales que trabajen sin autorización serán despedidos, mientras que los empleadores que los hayan contratado o mantenido a sabiendas podrán quedar inhabilitados para operar. La medida se aplica bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), organismos que fiscalizan el cumplimiento de las normas migratorias en el ámbito laboral. Las autoridades apuntan a detectar a inmigrantes que: Las empresas que empleen inmigrantes ilegales a sabiendas pueden enfrentar: