El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), confirmó un punto clave que impacta directamente en millones de inmigrantes en Estados Unidos. Según el propio organismo federal, sus agentes tienen la facultad de realizar arrestos y detenciones sin órdenes judiciales, lo que amplía su capacidad de actuación en operativos migratorios. Esta política forma parte de las funciones habituales del ICE en Estados Unidos, cuyo objetivo es identificar, detener y deportar a personas que violen las leyes migratorias estadounidenses. La confirmación de que no se requieren órdenes judiciales para arrestar inmigrantes generó preocupación, ya que significa que muchos pueden ser detenidos de forma inesperada. De acuerdo con el sitio oficial de ICE, sus agentes pueden realizar arrestos sin orden judicial, al igual que otros organismos de seguridad. Esto incluye la facultad de iniciar encuentros con personas, interrogarlas y detenerlas si consideran que existe una sospecha razonable de permanencia ilegal en Estados Unidos. Esta capacidad permite al ICE detener inmigrantes sin orden judicial previa, siempre que los agentes determinen que la persona violó una ley de inmigración. Esta medida forma parte de las herramientas legales del organismo para hacer cumplir las normas federales migratorias. Además, el ICE explicó que todos los inmigrantes que violen las leyes migratorias pueden ser arrestados, independientemente de si tienen antecedentes penales o no. Esto amplía el alcance de los operativos y aumenta el número de personas que pueden quedar bajo custodia migratoria. Este permiso implica que los agentes pueden actuar de forma inmediata en espacios públicos. Esto incluye calles, lugares de trabajo y otros espacios donde identifiquen a personas sospechosas de estar en el país sin autorización legal. También pueden realizar detenciones migratorias breves para verificar el estatus legal de una persona. Si el organismo determina que el inmigrante se encuentra en situación irregular, puede proceder a su arresto y posterior proceso de deportación. El ICE confirmó que cualquier inmigrante que viole la ley migratoria estadounidense puede ser arrestado y detenido. Esto incluye a quienes ingresaron ilegalmente al país o permanecieron después de la expiración de su permiso. Además, las personas que tienen una orden final de deportación pueden ser detenidas en cualquier momento. En estos casos, el ICE tiene autoridad para ejecutar la expulsión del país, lo que convierte a estas detenciones en una prioridad dentro de los operativos migratorios.