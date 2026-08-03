El Gobierno de la ciudad de Nueva York anunció a través de su sitio web oficial que existirá una canasta básica de alimentos con un descuento permanente del 30% y podrá conseguirse en los nuevos supermercados municipales que comenzarán a operar.

Esta se incluye en el marco del programa N.Y.C. Groceries, una red de cinco tiendas municipales cuya apertura se realizará de forma progresiva en los diferentes distritos de la ciudad.

Los productos que podrán conseguirse en los supermercados con un descuento del 30%

De acuerdo con la información oficial, la rebaja se aplicará a productos considerados esenciales para las familias, como

Todas las frutas y verduras frescas

Carne y productos del mar

Huevos

Leche

Pollo

Diferentes productos de despensa

Lácteos

Alimentos refrigerados

El descuento se aplicará sobre todos los productos mencionados anteriormente.

Quiénes podrán acceder a este descuento sobre alimentos

Estas opciones estarán disponibles para todas las personas que elijan comprar en los supermercados municipales, sin restricción de ingresos o condiciones especiales.

Cuándo abrirán estos supermercados con precios especiales

La primera sucursal está prevista para finales de 2027 en Hunts Point, en el Bronx.