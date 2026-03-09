Actualmente, la entidad fiscal Internal Revenue Service (IRS) mantiene vigente la temporada de impuestos 2026, hasta mediados de abril, para analizar los formularios de los contribuyentes. Las autoridades federales informaron que habrán multas y sanciones para quienes violen una normativa fundamental. Todos los estadounidenses, residentes permanentes y extranjeros que reciben ganancias en el país están obligados a declarar sus ingresos e impuestos al IRS. Los agentes federales realizan un seguimiento detallado y quienes no respetan las leyes enfrentarán graves problemas tributarios. IRS cuenta con la facultad legal de aplicar embargos para recuperar impuestos adeudados cuando un contribuyente ignora sus obligaciones fiscales. Esta medida permite a la agencia federal ordenar a instituciones financieras que retengan el dinero disponible en las cuentas del contribuyente para cubrir la deuda tributaria. Cuando se ejecuta un embargo bancario la institución financiera está obligada a congelar los fondos existentes en la cuenta al momento de recibir la orden. Esto puede incluir, además de las cuentas bancarias tradicionales, servicios financieros digitales que funcionan como intermediarios de pagos o almacenamiento de dinero. Los agentes fiscales explican que los contribuyentes que no presentan su declaración de impuestos enfrentarán multas por incumplimiento, intereses acumulados y acciones de cobro. Estas penalidades aumentan con el paso del tiempo si la deuda no se resuelve. Cómo procede el IRS antes de emitir un embargo: