El Servicio de Impuestos Internos (IRS) informó a todos los contribuyentes en su sitio web oficial sobre la baja temporal de un servicio clave, que durante todo diciembre permanecerá inutilizable.

En ese marco, el ente recaudador brindó instrucciones claras sobre los motivos de esta suspensión temporal e indicó cuándo se reestablecerá el servicio, fundamental para la próxima temporada de presentación de impuestos.

Confirmado: este es el servicio clave que IRS dio de baja temporalmente

El PIN de protección de identidad, también conocido como PIN IP es un número de 6 dígitos único que un contribuyente puede solicitar para evitar que otra persona presente una declaración en su nombre utilizando su SSN o ITIN.

Este código individual sólo lo conoce IRS y quien lo tramita y ayuda a reforzar la seguridad en los procesos de verificación de identidad relacionados con los trámites tributarios.

El IP PIN no estará disponible durante este mes. Fuente: archivo

En ese sentido, IRS anuncio que actualmente el servicio de PIN IP -disponible en las cuentas online de IRS- se encuentra inutilizable por estar dentro del periodo anual de mantenimiento.

La instrucción para todos los contribuyentes que desean consultar su número o solicitarlo desde cero es intentar realizar esta gestión al comenzar enero.

Información importante sobre este servicio de IRS

El IP PIN otorgado por IRS es válido durante un año natural completo y se renueva periódicamente por seguridad.

Si bien solicitar un IP PIN no es obligatorio, las autoridades indican que todas las personas que cuenten con uno deberán utilizarlo al presentar su declaración, por lo que en enero los contribuyentes que tengan que realizar esta gestión con el IP PIN deberán consultar su número actual en el sitio web de la agencia.