El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede investigar a aquellos contribuyentes ciudadanos, extranjeros naturalizados y migrantes que hayan cometido un habitual error en su declaración fiscal durante la próxima temporada, que comienza en enero 2026 .

Las condiciones de presentación del ente recaudador federal varían según el estatus migratorio de cada individuo, por lo que ciertos detalles en la documentación entregada podrían desatar el comienzo de una auditoría.

¿Quiénes podrían ser investigados por el IRS?

El ente recaudador federal podrá investigar a los individuos que perciban ingresos en más de un país. De acuerdo con la ley estadounidense, todos los contribuyentes de la nación deben incluir en sus declaraciones fiscales anuales todas las ganancias generadas en el exterior. No reportar estos ingresos es considerado un factor de riesgo para una auditoría del IRS.

Además de los salarios, los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes están obligados a declarar ingresos provenientes de intereses, dividendos e inversiones extranjeras. No hacerlo puede ser motivo de sanción y generar problemas legales con el fisco.

Tengo ingresos en el exterior: cómo evito problemas con el IRS

El IRS ofrece diferentes mecanismos para evitar la doble tributación, un problema frecuente entre expatriados y personas con ingresos en distintos países. Una opción es la Exención de Ingresos Extranjeros (FEIE) que permite excluir un monto determinado de ingresos obtenidos fuera de los Estados Unidos.

Otra alternativa es el Crédito Fiscal por Impuestos Extranjeros (FTC), que permite compensar los tributos pagados en el extranjero con la obligación fiscal en EE.UU.